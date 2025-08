França combate incêndio de grandes dimensões

Cerca de 2000 bombeiros e vários aviões de combate a incêndios combateram as chamas que deflagraram na tarde de terça-feira na aldeia de Ribaute, na região de Aude, uma zona rural e arborizada.O incêndio florestal mantém-se ativo hoje e as condições meteorológicas são desfavoráveis.Os residentes e turistas em áreas próximas foram convidados a permanecer nas suas casas, a menos que os bombeiros os instruíssem a sair.O sul da Europa está a sofrer vários grandes incêndios este verão e os cientistas alertam que as alterações climáticas estão a aumentar a frequência e a intensidade do calor e da seca, tornando a região mais vulnerável às chamas.A Europa é o continente que mais aquece no mundo, com as temperaturas a aumentarem duas vezes mais rapidamente do que a média global desde a década de 1980, de acordo com o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus, da União Europeia.





(Com Lusa)