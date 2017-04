França conclui que regime de Bashar al-Assad usou gás sarin

RTP 26 Abr, 2017, 10:20 / atualizado em 26 Abr, 2017, 10:33 | Mundo

Num documento de seis páginas, a que a agência Reuters teve acesso, os Serviços de Inteligência Franceses afirmam que “somente Bashar al-Assad e alguns dos seus apoiantes mais próximos podiam dar a ordem de usar armas químicas”.



Os autores do relatório chegaram a essa conclusão depois de terem analisado amostras de sangue das vítimas onde foram encontrados vestígios de hexamina, um composto orgânico usado na produção de gás sarin.



O ataque com gás sarin à cidade síria de Khan Sheikhoun, no norte do país, provocou a morte a dezenas de pessoas e levou os Estados Unidos a lançarem uma ofensiva com mísseis cruzeiro contra a base aérea. O que foi o primeiro ataque direto da Administração Trump ao Governo de Assad.