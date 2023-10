França confirma morte de um segundo cidadão francês

"A França lamenta a trágica morte de um segundo cidadão francês, vítima de ataques terroristas levados a cabo pelo Hamas contra Israel", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

"Enviamos as nossas condolências aos seus entes queridos e estamos em contacto com a família e com as autoridades israelitas para lhes prestar todo o nosso apoio durante esta provação", acrescentou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou que continua a trabalhar e a tomar medidas para esclarecer a situação dos cidadãos franceses não localizados.

Embora não tenha sido divulgado um número oficial, a comunicação social francesa indica que pode haver haver entre sete e oito desaparecidos, sendo que alguns podem fazer parte da lista de reféns capturados pela milícia palestiniana.

As autoridades francesas confirmaram na tarde de domingo a morte de uma primeira vítima em consequência do conflito que já deixou mais de 900 israelitas e outros 560 palestinianos mortos.

A diplomacia francesa informou que os consulados em Telavive e Jerusalém têm cerca de 87 mil pessoas registadas.

Muitos outros franceses estavam no país sem estarem registados quando a operação do Hamas começou.

A Air France suspendeu os voos entre Parise Telavive até novo aviso.