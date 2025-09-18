França. Confrontos com polícia nos protestos contra medidas de austeridade

Milhares de manifestantes reuniram-se hoje em Paris numa ação convocada por sindicatos para protestar contra as medidas de austeridade do Governo de Sebastien Lecornu, que é contestado ainda antes de estar constituído.A manifestação começou às 14:00 horas (13:00 de Lisboa) e percorreu um trajeto de cerca de dois quilómetros, ficando marcada para altercações com os agentes de segurança espalhados pela cidade, com carrinhas e carros blindados, incluindo camiões com canhões de água.Nos vários momentos de tensão com a polícia de choque, manifestantes gritavam ser "antifascistas" e "todos odeiam a polícia", enquanto lançavam petardos contra a polícia e partiam paragens de autocarros e vidros de lojas.O cortejo contou com dezenas de carrinhas dos sindicatos, com alguns militantes a lançar tochas de fumo e incendiar caixotes do lixo e outros apenas a gritar e segurar cartazes com frases como "juntos contra a austeridade", "Macron demissão, greve geral para bloquear tudo", "Palestina livre" e "taxar os ricos".



O protesto, apoiado pela maioria dos sindicatos, tinha sido convocado no final de agosto contra o pacote de cortes que o Governo do ex-primeiro-ministro François Bayrou preparava para 2026 para reduzir o elevado endividamento do país e cumprir os compromissos orçamentais com a União Europeia, com um plano de cortes de quase 44 mil milhões de euros.



O novo chefe de Governo, o quarto em apenas 12 meses, não deu pistas sobre o tipo de medidas que pretende implementar no projeto orçamental, que deve apresentar antes de meados de outubro, mas promete "mudanças profundas" para tirar a França da crise.



Em Paris, a polícia teve de intervir para impedir a invasão de um banco, disparando granadas de gás lacrimogéneo quando foi atacada por pedras e garrafas, e fazendo detenções de manifestantes.



Em todo o país estavam previstos mais de 250 cortejos, com uma previsão de participação de 900.000 pessoas, segundo as autoridades, que receiam a ação de grupos antissistema considerados violentos, como os "Black Blocs".



Pelo menos três pessoas ficaram feridas e 140 foram detidas.









c/ Lusa