França desaconselha viagens a Portugal e Espanha e admite reforço de medidas

A situação nos países ibéricos é "particularmente preocupante", afirmou Clement Beaune, acrescentando que "nos próximos dias poderá haver um reforço das medidas" no âmbito das viagens. O conselho surge na sequência de uma aumento de casos nos dois países, relacionados com um aumento da prevalência da variante delta.

Em entrevista ao canal de televisão France 2, para o programa "Les 4 Vérités", Clement Beaune disse ainda que para "aqueles que ainda não reservaram as suas férias, evitem" Portugal e Espanha, especialmente a região da Catalunha. “Aqui [Península Ibérica] temos uma situação particularmente preocupante, especialmente em Portugal, onde, felizmente, estão a tomar medidas”, disse.

"É melhor ficar em França, ou ir para outros países", disse.

O número de novos casos é também o mais elevado desde 11 de fevereiro, dia em que o país notificou 3.480 casos.

Já Espanha registou 17.384 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

O chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, vai viajar para Madrid para um encontro com a homóloga espanhola, Arancha González Laya, para falar da gestão da pandemia.



Em Espanha, com uma incidência acumulada de 252 casos por 100 mil habitantes, a ministra da Saúde descartou a hipótese de criar um recolher obrigatório ou por limites àdiversão noturna. Carolina Darias garante que a pandemia mudou de tendência, com a "estabilização" nos grupos com maior taxa de vacinação e um "aumento notável" entre os mais jovens, e afasta medidas mais restritivas a nível nacional. A variante delta e já predominante em pelo menos quatro comunidades.

c/Lusa