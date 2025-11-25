Mundo
França despede-se de casal de pandas que regressa à China
França despede-se hoje de dois pandas que vivem há 12 anos no Zoo de Beauval. Foram emprestados pela China e durante anos fizeram a alegria dos turistas e dos franceses que visitam o zoo.
Os dois animais integram a diplomacia chinesa do panda, um programa de Pequim que usa os pandas como forma de estreitar relações com outros países.
Os pandas vão partir do aeroporto Charles de Gaulle sob forte escola policial, como se fossem chefes de Estado.
O regresso acontece mais cedo do que o previsto devido a um problema de insuficiência renal da fêmea.