França despede-se de casal de pandas que regressa à China

França despede-se hoje de dois pandas que vivem há 12 anos no Zoo de Beauval. Foram emprestados pela China e durante anos fizeram a alegria dos turistas e dos franceses que visitam o zoo.

Christian Hartmann - Reuters

Os dois animais integram a diplomacia chinesa do panda, um programa de Pequim que usa os pandas como forma de estreitar relações com outros países.
O regresso acontece mais cedo do que o previsto devido a um problema de insuficiência renal da fêmea.

Os pandas vão partir do aeroporto Charles de Gaulle sob forte escola policial, como se fossem chefes de Estado.
