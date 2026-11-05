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França. Dia de greve nacional coloca milhares nas ruas e fecha Torre Eiffel
Os protestos decorrem por toda a França depois de cinco sindicatos terem convocado este dia de paralisação juntando-se aos estudantes. Pela hora do almoço, mais de 250 mil pessoas estavam nas ruas de quase 70 cidades francesas com representantes das confederações sindicais a assegurarem que este número é "apenas o início".
Os sindicatos prometem elevar a um "novo patamar" a onda de protestos que teve início em setembro, motivada pelas condições precárias e pela falta de recursos nas escolas secundárias.
O movimento expandiu-se, passando a incluir os trabalhadores e o grupo conhecido como coletes amarelos que protesta contra a subida dos preços.
Os distúrbios foram atribuídos a centenas de pessoas ligadas ao grupo de extrema-esquerda black bloc.
A greve nacional também obrigou ao encerramento da Torre Eiffel e de algumas salas do Museu do Louvre, além de reduzir o horário de visitas do Museu d'Orsay.