França. Dia de greve nacional coloca milhares nas ruas e fecha Torre Eiffel

Os sindicatos prometem elevar a um "novo patamar" a onda de protestos que teve início em setembro, motivada pelas condições precárias e pela falta de recursos nas escolas secundárias.





O movimento expandiu-se, passando a incluir os trabalhadores e o grupo conhecido como coletes amarelos que protesta contra a subida dos preços.





Ao início da tarde de quinta-feira, foram registados distúrbios em Lyon, onde um carro foi incendiado.

Os distúrbios foram atribuídos a centenas de pessoas ligadas ao grupo de extrema-esquerda black bloc.





O governo francês mobilizoue promete uma "resposta extremamente firme" a qualquer tipo de violência.Os sindicatos preveem cerca depor todo o país contra o aumento do custo de vida e degradação dos serviços públicos em todo o território francês.A greve nacional também obrigou ao encerramento dae de algumas salas do, além de reduzir o horário de visitas do