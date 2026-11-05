França. Dia de greve nacional coloca milhares nas ruas e fecha Torre Eiffel

França. Dia de greve nacional coloca milhares nas ruas e fecha Torre Eiffel

Os protestos decorrem por toda a França depois de cinco sindicatos terem convocado este dia de paralisação juntando-se aos estudantes. Pela hora do almoço, mais de 250 mil pessoas estavam nas ruas de quase 70 cidades francesas com representantes das confederações sindicais a assegurarem que este número é "apenas o início".

Cristina Santos - RTP / Adicionar como fonte informativa
Abdul Saboor - REUTERS

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Os sindicatos prometem elevar a um "novo patamar" a onda de protestos que teve início em setembro, motivada pelas condições precárias e pela falta de recursos nas escolas secundárias. 

O movimento expandiu-se, passando a incluir os trabalhadores e o grupo conhecido como coletes amarelos que protesta contra a subida dos preços.

O governo francês mobilizou 70 mil polícias e promete uma "resposta extremamente firme" a qualquer tipo de violência.
Ao início da tarde de quinta-feira, foram registados distúrbios em Lyon, onde um carro foi incendiado. 
Os distúrbios foram atribuídos a centenas de pessoas ligadas ao grupo de extrema-esquerda black bloc.

Os sindicatos preveem cerca de 260 ações de luta por todo o país contra o aumento do custo de vida e degradação dos serviços públicos em todo o território francês.

A greve nacional também obrigou ao encerramento da Torre Eiffel e de algumas salas do Museu do Louvre, além de reduzir o horário de visitas do Museu d'Orsay.
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