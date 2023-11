França diz que reconhecimento do Estado da Palestina deve ser negociado

Esta posição foi manifestada hoje pela porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, Anne-Claire Legendre, quando questionada sobre o possível reconhecimento unilateral espanhol da Palestina.

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, admitiu na semana passada que a Espanha pode reconhecer de forma unilateral a Palestina caso os restantes parceiros europeus não se decidam por um reconhecimento coordenado.

A porta-voz sublinhou a vontade francesa de "contribuir para uma perspetiva política" que inclua uma solução de dois Estados.

O Ministério recordou que a França tem defendido historicamente a existência de dois Estados porque a aspiração de Israel a viver em paz e segurança é legítima, tanto como a dos palestinianos a ter um Estado independente.

"O que nos interessa agora é relançar uma lógica de negociação e, evidentemente, um reconhecimento da Palestina só poderia acontecer neste contexto", acrescentou.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês referiu-se à mobilização do seu país nesta crise com uma estratégia baseada nos pilares de domínio humanitário, de segurança e político.

No domínio humanitário, o objetivo é prolongar o acordo de trégua para permitir a libertação de todos os reféns e facilitar a entrada de ajuda para a população palestiniana em Gaza, na esperança de que isso possa conduzir a um cessar-fogo.

No domínio da segurança, a UE está a trabalhar no sentido de combater o financiamento e a propaganda de grupos terroristas, incluindo o reforço de sanções contra o Hamas e os seus dirigentes.

A França apelou também a Israel para que ponha fim aos atos violentos dos colonos contra a população palestiniana na Cisjordânia.

O país condenou a nova atribuição de 100 milhões de euros pelo governo israelita para prosseguir com a construção de colónias na Cisjordânia, uma vez que "a colonização compromete a solução de dois Estados".