França e Itália condenam entrada de drones russos na Polónia

"A incursão de drones russos no espaço aéreo polaco durante um ataque liderado pela Rússia à Ucrânia é simplesmente inaceitável", declarou Emmanuel Macron na rede social X.

"Peço à Rússia que ponha fim a esta corrida precipitada (...) Não faremos concessões à segurança dos Aliados", acrescentou, especificando que se reunirá "em breve" com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, condenou "a violação do território polaco por drones russos, descrevendo-a como um "ato grave e inaceitável" numa publicação na rede social X.

"Este é um ataque à segurança de toda a área euro-atlântica", escreveu Tajani, manifestando a "total solidariedade" da Itália para com a Polónia, "um país amigo e aliado".

"Qualquer provocação deve ser rejeitada firme e unidamente pela Europa", acrescentou.