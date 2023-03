França enfrenta novo protesto contra sistema de pensões

Após o Senado francês (com maioria de direita) ter aprovado no sábado as alterações ao sistema de pensões e reformas, os protestos de hoje acontecem num momento chave, uma vez que está prevista uma reunião da comissão paritária de deputados e senadores para encontrar um acordo para o texto final.Caso esta comissão consiga um acordo, o texto final deverá ser votado na quinta-feira de manhã no Senado e à tarde no parlamento.Os sindicatos, unidos contra esta reforma desde o início da luta, já prometeram concentrar-se à porta da Assembleia Nacional na quinta-feira.São esperadas pelo menos 800 mil pessoas nas ruas de França, com a greve a manter-se em muitas regiões até quinta-feira e afetando principalmente o setor dos transportes (incluindo aviões), saúde, educação, portos e energia.