França entra em novo confinamento a partir de sexta-feira

“Os esforços feitos até agora foram úteis, mas não foram o suficiente. A velocidade da propagação do vírus não foi antecipada”, começou por admitir o Presidente francês em declarações ao país. “Estamos sobrecarregados por uma segunda onda [da pandemia] que será mais difícil e mais fatal do que a primeira”.





Apesar de acreditar que França precisa de proteger a sua economia, Macron afirmou que uma estratégia de imunidade em massa poderia originar mais 400 mil mortes no seu país.



“O sistema de saúde não irá aguentar a não ser que exista uma economia que o sustente. No entanto, nada é mais importante do que a vida humana”, defendeu o líder. “Poderíamos não fazer nada e aceitar a imunidade em massa, mas tal significaria 400 mil mortes a mais”.





Por essa razão, o Presidente decidiu impor um novo confinamento em França já a partir de sexta-feira e até pelo menos ao dia 1 de dezembro. “Temos de aguentar firmes, de ficar ombro com ombro, pois só conseguiremos erguer-nos se estivermos juntos”, apelou.



“Conto com cada um de vocês. Estarei lá, estaremos lá e chegaremos lá unidos. Viva a República e viva a França”, terminou o líder do Executivo francês.







(em atualização)