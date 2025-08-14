França envia dois aviões Canadair para Espanha

O ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, disse nas redes sociais que os aviões vão descolar da base da Segurança Civil de Nimes, no sul da França, para uma missão prevista para "durar dois dias".

O ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, solicitou na quarta-feira à noite a ajuda da UE e o envio de dois Canadair para ajudar a combater os incêndios que já causaram três mortos desde terça-feira.

As autoridades espanholas disseram hoje que o país enfrentava 11 incêndios de nível 2, numa escala de quatro.

O alerta de nível 2 significa um risco elevado de incêndio e implica o envio de pessoal adicional, nomeadamente militar, e de equipamento de combate a incêndios.

Numa entrevista hoje à televisão pública TVE, Grande-Marlaska confirmou que os aviões enviados pela França, com capacidade para 5.500 litros de água, vão chegar durante a manhã a Santiago de Compostela.

Os aparelhos vão ficar à disposição da Direção Geral de Proteção Civil e Emergências do Ministério Interior para serem enviados para "onde for mais urgente e necessário", referiu.

O ministro apelou aos voluntários que combatem os incêndios florestais que afetam várias comunidades autónomas para que "obedeçam imediatamente" às instruções das autoridades.

Pediu também à população que "obedeça e cumpra imediatamente as instruções" das autoridades e da Guarda Civil e abandone as zonas afetadas quando houver uma situação de risco.

"Estamos em situações de risco máximo e quem melhor dá as instruções são as autoridades", afirmou Fernando Grande-Marlaska, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

A série de incêndios em Espanha coincide com uma onda de calor que entrou hoje no 12.º dia, com todas as regiões em alerta, incluindo as do norte.

As temperaturas máximas previstas são de 40 graus Celsius e as temperaturas noturnas não descem abaixo dos 25 °C.

As temperaturas elevadas e os incêndios também têm afetado nas últimas semanas outros países europeus, incluindo Portugal, Grécia e França.