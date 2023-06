França. Esfaqueamento faz pelo menos nove feridos, oito são crianças

Três das vítimas, um adulto e duas crianças, ficaram feridas com gravidade e, segundo fontes ouvidas pela AFP





“Várias pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas num ataque de um indivíduo armado com uma faca numa praça em Annecy. O indivíduo foi detido graças à muito rápida intervenção da polícia”, escreveu no Twitter o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin.



Plusieurs personnes dont des enfants ont été blessés par un individu armé d’un couteau dans un square à Annecy. L’individu a été interpellé grâce à l’intervention très rapide des forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

A Câmara de Haute-Savoie especifica que o ataque ocorreu por volta das 9h45 nos Jardins da Europa. No Twitter, a entidade pediu para a população "evitar a área" e "não interferir na intervenção das autoridades".

Segundo uma fonte policial, o agressor é de nacionalidade síria com estatuto de requerente de asilo.





“Mais uma vez, as nossas crianças são alvo do aumento da violência na nossa sociedade. Agradeço à polícia que prendeu o agressor. Este ato não pode ficar impune”, escreveu no Twitter Charlotte Caubel, secretária de Estado da Criança.



Jean-Luc Mélenchon, líder da extrema-esquerda francesa, também já reagiu. “O nosso coração está despedaçado. Aos filhos, o nosso doloroso carinho. Aos pais, toda a nossa aflita compaixão”.



A tragédia causou agitação na Assembleia Nacional que decorria em simultâneo, com os membros a realizarem um minuto de silêncio a pedido da presidente Yaël Braun-Pivet após este "ataque gravíssimo".