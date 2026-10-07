França estudantil nas ruas. Revolta cresce com participação de estudantes universitários

Todos exigem melhores condições no sistema educativo do país e protestam contra a deterioração da infraestrutura das escolas, a falta de professores, jornadas excessivas e a falta de investimentos na educação.





Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o desempenho dos estudantes franceses caiu mais rapidamente que a média dos países da organização desde 2015.





Rosário Salgueiro - correspondente da RTP em Paris

A suspensão, segundo o ministro, vale para todos os protestos de estudantes, "somente pelo tempo necessário para compreender o que aconteceu".

tirou a mão a um jovem de 15 anos. Apesar de ser considerada uma arma não letal, a granada liberta pequenos projéteis de borracha ao ser detonada. O caso junta-se a várias denúncias de repressão policial que as autoridades negam. Ainda assim, a Inspeção-Geral da Polícia Nacional (IGPN) já abriu 18 investigações. Jornal da Tarde | 7 de outubro de 2026 Em causa está o rebentamento de uma dessas granadas que. Apesar de ser considerada uma arma não letal, a granadaao ser detonada.Ainda assim, a Inspeção-Geral da Polícia Nacional (IGPN) já



Outro caso de denúncia de violência policial aconteceu em Saint-Ouen-l'Aumône, a noroeste de Paris. Um estudante de 14 anos perdeu vários dentes e sofreu uma fratura na mandíbula com a explosão de uma bomba de gás lacrimogéneo a curtíssima distância.









O primeiro-ministro francês reconhece que as reivindicações dos estudantes. No entanto, Sébastien Lecornu classifica os protestos como asEntretanto, o Governo. O anúncio foi feito pelo ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, em entrevista à rádioDesde o início dos protestos, em setembro,