França. Jovens condenados por envolvimento em morte de professor

O assassino foi morto a tiro pela polícia logo após o ataque. Os jovens eram todos alunos do professor de história.



Agora, foram condenados com penas entre 14 meses e dois anos de prisão, mas com penas suspensas.



A condenação deixou a família do professor revoltada e dececionada porque consideram que o crime foi de terrorismo.



Samuel Paty foi assassinado depois ter mostrado caricaturas do profeta Maomé, numa aula sobre liberdade de expressão.