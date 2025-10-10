França. Macron reconduz Sébastien Lecornu como primeiro-ministro

"Aceito - por dever - a missão que me foi confiada", escreveu Lecornu na rede social X, acrescentando que é necessário "pôr fim a esta crise política, que exaspera o povo francês, e a esta instabilidade, que prejudica a imagem e os interesses da França".





Este novo Governo "deve encarnar a renovação", declarou ainda, e "todas as questões levantadas" durante as consultas com os partidos políticos nos últimos dias serão "abertas ao debate parlamentar".





"A restauração das nossas finanças públicas continua a ser uma prioridade para o nosso futuro e a nossa soberania", escreveu na mesma publicação.





J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.



Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025



"Farei tudo o que estiver ao meu alcance para dotar a França de um orçamento até ao final do ano e para responder aos problemas do quotidiano dos nossos compatriotas", declarou Lecornu nas redes sociais, nos seus primeiros comentários após ter sido nomeado chefe do governo pela segunda vez num mês e apenas quatro dias depois de se demitir.



A nomeação é amplamente vista como a última oportunidade do Presidente para revigorar o seu segundo mandato, que se prolonga até 2027.







O anúncio da presidência francesa foi feito sem mais pormenores, após longas negociações para quebrar o impasse político francês.





"O presidente da República nomeou o Sébastien Lecornu como primeiro-ministro e encarregou-o de formar um Governo", lê-se na nota da Presidência, sem mais detalhes.







Ao nomear Lecornu, Macron corre o risco de provocar mais contestação dos opositores políticos, que argumentam que a melhor saída para a crise política seria a realização de eleições legislativas antecipadas ou renunciar.



A tarefa imediata de Lecornu será apresentar um orçamento ao parlamento até o final do dia de segunda-feira.

Oposição promete censura a novo Governo

A chamada esquerda radical França Insubmissa (LFI), a extrema direita, pelo partido Rassemblement National, e o Partido Comunista reagiram já à recondução do primeiro-ministro e prometeram censurar o próximo Governo.



"Mais uma chapada na cara dos franceses vindo de um homem irresponsável embriagado de poder. A França e o seu povo estão humilhados", escreveu o coordenador da LFI no X, especificando que o partido de esquerda radical apresentaria "uma nova moção de impeachment do presidente" Emmanuel Macron.



Os deputados da Rassemblement National vão "imediatamente" o novo governo de Sébastien Lecornu, prometeu o líder do partido de extrema direita, Jordan Bardella, na sexta-feira à noite no X, apontando como uma "equipa sem futuro".





"O Governo Lecornu II, nomeado por Emmanuel Macron, mais isolado e desconectado do que nunca no Palácio do Eliseu, é uma piada de mau gosto, uma vergonha democrática e uma humilhação para o povo francês", lê-se na reação nas redes sociais.





Le gouvernement Lecornu II, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l’Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français.



Le Rassemblement National censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun… — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 10, 2025



O partido de extrema direita apontou ainda que a renomeação só aconteceu devido ao "medo da dissolução — isto é, do povo".







Lecornu demitiu-se abruptamente na segunda-feira, poucas horas após a apresentação de um novo executivo que atraiu a oposição de um importante parceiro de coligação. A inesperada demissão provocou pedidos para que Macron se demitisse ou dissolvesse novamente o Parlamento.



Os dois maiores partidos da oposição na Assembleia Nacional, o partido de extrema-direita Rassemblement National e o partido de extrema-esquerda França Insubmissa, não foram convidados para as discussões de hoje.



O RN defende que Macron deve realizar novas eleições legislativas e a França Insubmissa quer a sua demissão.







C/agências