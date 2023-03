França mantém-se envolta em greves e manifestações

Será a nona vaga de manifestações e paralisações em todo o país convocada pelos sindicatos, que pretendem reforçar a contestação contra a revisão da lei das pensões e fazer uma nova demonstração de força.Na passada segunda-feira, o governo francês liderado por Élisabeth Borne sobreviveu às duas moções de censura apresentadas pela oposição e votadas na Assembleia Nacional (câmara baixa do parlamento). Numa delas, a margem foi de apenas nove votos.Na quarta-feira, numa entrevista às duas principais estações de televisão do país, o presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu a reformulação do sistema de pensões e afirmou que a reforma terá de entrar em vigor “até ao final do ano”.Desde a aprovação da contestada reforma do sistema de pensões, que aumenta a idade mínima da reforma dos 62 para os 64 anos, ou que obriga a 43 anos de descontos para receber a reforma sem penalizações, várias cidades francesas, nomeadamente a capital do país, Paris, têm sido palco de noites consecutivas de protestos que têm degenerado em confrontos com as forças de segurança e com o registo de centenas de detidos.