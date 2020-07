França. Motorista morre após ataque de passageiros a quem pediu que usassem máscara

Le décès de Philippe Monguillot, lâchement agressé dimanche à Bayonne pour avoir accompli son travail, nous touche en plein cœur. La République reconnaît en lui un citoyen exemplaire et ne l'oubliera pas. La Justice punira les auteurs de ce crime abject. — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 10, 2020

Philippe Monguillot tinha 59 anos e conduzia autocarros na cidade francesa de Baiona. No passado domingo, enquanto trabalhava,. Os homens recusaram-se a cumprir as regras e atacaram o motorista, deixando-o em morte cerebral.Na sexta-feira, a família de Monguillot anunciou a sua morte. “Decidimos deixá-lo partir. Os médicos estavam a favor e nós também”, disse à agência France Press a filha, Marie.. Outros dois homens presentes no momento do incidente estão acusados de não prestarem assistência a uma pessoa em perigo, e um outro de tentar esconder um suspeito.Agora que o motorista faleceu, o procurador de Baiona, Jerome Bourrier, avançou à AFP que vai tentar agravar as acusações.Os colegas do motorista usaram o seu direito de suspender funções na sequência do ataque, mas irão regressar ao trabalho na segunda-feira, com segurança reforçada. De acordo com a operadora de transportes local,, os longos autocarros que atravessam a cidade de Baiona e a área circundante.A família de Monguillot organizou na quarta-feira uma marcha silenciosa em sua homenagem, que teve início na paragem de autocarro onde aconteceu o ataque e que juntou centenas de pessoas.Algumas figuras políticas de França já reagiram ao incidente, incluindo o recém-eleito primeiro-ministro do país, Jean Castex., escreveu o chefe de Governo no Twitter.O ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, que deverá este sábado reunir-se com alguns dos colegas de Monguillot para discutir a situação da segurança a bordo dos autocarros de transporte de passageiros, classificou o ataque de “repugnante”., acrescentou o membro do Governo francês.

c/ agências