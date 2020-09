França. Mulher agredida por "usar saia" na rua

Em entrevista à rádio France Bleu Alsace , a estudante, identificada apenas como Elisabeth, de 22 anos, explicou que estava a regressar a casa, no dia 18 de setembro, quanto três homens a agrediram. “Um dos três homens disse”, testemunhou a jovem de Estrasburgo.De seguida,Os agressores acabaram por fugir.À rádio francesa, a jovem afirma queComo se ninguém tivesse visto nada e nada acontecesse”, disse Elisabth. “Isto é o que mais me revolta nesta história”, acrescentou.O Governo francês denunciou o incidente “gravíssimo” como inaceitável.disse o porta-voz do Governo, Gabriel Attal. “Não podemos aceitar que hoje uma mulher se sinta em perigo, seja assediada, ameaçada ou espancada por causa de uma saia”, acrescentou.Na quarta-feira, a secretária de Estado Marlène Schiappa dirigiu-se a Estrasburgo para debater a segurança das mulheres em público e defendeu que, argumentou Schiappa. “Quando se é estudante e se tem de pensar na roupa que se deve vestir e na mensagem que ela passa, é uma pressão psicológica avassaladora”, acrescentou a ministra, apelando a que as pessoas chamem a polícia se testemunharem qualquer tipo de incidente de assédio na rua ou em espaços públicos.Elisabeth cresceu em Estrasburgo e afirma que nunca sentiu um clima tão hostil em relação às mulheres jovens, com o assédio nas ruas a revelar-se uma “praga” quase diária.declarou a vítima da agressão.A denúncia de Elisabeth surge após um outro testemunho, de duas mulheres que foram agredidas na cidade de Mulhouse, na quarta-feira, depois de um homem ter dito a uma delas que a saia era “muito curta”.