França prepara população para eventual guerra

O objetivo de Mandon é duplicar o número de reservistas para 80 mil, além dos 200 mil militares no ativo.

Perante o Congresso de Prefeitos de França, o chefe do Estado-Maior da Defesa, General Fabien Mandon, declarou queA declaração causou polémica no debate público e nos canais de notícias da televisão., defendeu durante o congresso da Associação de Autarcas de França.O general argumentou que a França dispõe dos meios necessários para dissuadir Moscovo, mas avisou que falta ao país “a força para aceitar o sofrimento na defesa da nação”., defendeu ainda.O general francês pediu aos autarcas que divulgassem esta mensagem para que o país esteja “pronto, dentro de três ou quatro anos, para demonstrar a nossa força à Rússia e obrigá-la a abandonar as suas ambições”.O controverso discurso aconteceu no mesmo dia em queA ministra da Defesa, Catherine Vautrin, saiu em defesa do general, afirmando que Mandon “tem todo o direito de falar das ameaças” enfrentadas pelo país, argumentando que as declarações do general foram “retiradas do contexto para fins políticos” e refletem a linguagem própria “de um líder consciente de que jovens soldados arriscam a vida todos os dias pela Nação”.