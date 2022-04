França. Reeleição de Macron é "vitória da União Europeia" reage Marcelo

O Presidente da República portuguesa enviou ainda "um abraço muito caloroso" ao presidente reeleito.







Em declarações aos jornalistas, na feira agropecuária Ovibeja, em Beja, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que "já foi concedida a derrota" pela candidata da extrema-direita Marine Le Pen, após a divulgação das primeiras projeções.



"É uma vitória da União Europeia, é uma vitória do reforço da relação entre a União Europeia e os demais aliados do outro lado do Atlântico. É uma vitória de quem sempre soube compreender a comunidade portuguesa em França, é uma vitória de quem soube sempre compreender o que é a imigração e a integração dos imigrantes no seu país, uma vitória contra a xenofobia, contra as discriminações de toda a natureza", considerou.



As primeiras projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França apontam para uma vitória do Presidente em exercício, de Emmanuel Macron, centrista liberal, com cerca de 58% dos votos, contra Marine Le Pen, da extrema-direita.





