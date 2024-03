França. Serviços estatais alvo de ataques cibernéticos "de intensidade inédita"

O comunicado acrescenta que os ataques foram de uma "intensidade inédita". O impacto, contudo, foi "reduzido" e o acesso às páginas internet do Estado francês foi "restabelecido", referiu a Agência France Presse, citando fontes oficiais.







O mais atingido pelo ataque foi o Ministério do Trabalho, referiu outra fonte."Desde a noite passada (domingo), vários serviços do Estado foram alvo de ataques informáticos, cujas modalidades técnicas são clássicas, mas de intensidade inédita", indicaram os serviços do primeiro-ministro. "Foi ativada desde ontem à noite uma célulal de crise para aplicar contra-medidas", acrescentaram."Nesta fase, o impacto destes ataques foi reduzido para a maioria dos serviços e o acesso às páginas do Estado, restabelecido", esclarece o mesmo texto, indicando que"As equipas mobilizadas pela DINUM (Direção interminesterial de Informática) e da ANSSI (agência nacional da segurança dos sistemas informáticos)", referiu Matignon.

Fontes dos serviços de segurança franceses sublinharam à AFP que os ataques "não são atribuíveis aos russos nesta fase".



Vários piratas informáticos e grupos de hackers, nomeadamente pró-russos, reivindicaram os ataques na rede social Telegram. Entre eles, o Anonymous Sudan, que apoia a Rússia e várias causas islamitas, e que será o "mais credível" para fonte próxima do dossier, ao mesmo tempo que outra fonte de segurança aconselhava "prudência" à AFP..



Estes piratas referem um "ciberataque massivo", contra nomeadamente os ministérios da Economia, da Cultura, e da Transição Ecológica, os serviços do primeiro-mjinistros ou a Direção-geral da Aviação Civil.



Alerta cibernético



Na semana passada, a secretária-geral para a Defesa Nacional de França, Stéphane Bouillon, referiu-se aos Jogos Olímpicos de Paris e às Eleições Europeias como "ocasiões e alvos consideráveis" para manipulações externas.



Para 29 de março está prevista uma reunião com todos os partidos políticos franceses candidatos às europeias, numa iniciativa de "sensibilização às ameaças ditas híbridas", para abordar os riscos "de ciberataques, de manipulações de informação e de ingerências estrangeiras".



O responsável pelas Forças Armadas, o ministro dos Exércitos, Sébastien Lecornu, apelou por seu lado dia 20 de fevereiro ao reforço das medidas de segurança face às ameaças de "sabotagem e de ciberataques" russas, que visam o seu ministério "em primeiro lugar".



O incidente deste domingo coincide com o anúncio por parte de União Europeia, na semana passada, de um reforço da cooperação entre os países-membros e a implementação de um mecanismo de solidariedade.



A "lei de solidariedade Ciber" prevê a criação de um sistema de alerta em todo o território da UE, para detetar e assinal um ataque potencial contra um ou vários Estados, assim como um sistema de emergência a combinar assistência mútua e troca de informações.