França vai acolher migrantes do navio "Aquarius"

Lusa16 Jun, 2018, 15:42 / atualizado em 16 Jun, 2018, 15:43 | Mundo

"O Governo francês colaborará com o Governo espanhol no acolhimento dos migrantes do Aquarius", anunciou a vice-presidente do executivo espanhol, Carmen Calvo, num comunicado.



Na nota, a Presidência do Governo espanhol refere que a França aceitará os migrantes que cheguem ao porto de Valência e que, "uma vez cumpridos todos os protocolos que estabelece o procedimento de acolhimento", expressem o seu desejo de ir para território francês.



O Presidente do Governo, Pedro Sánchez, agradeceu a oferta ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e considerou que "este é o quadro de cooperação com o qual a Europa deve responder", segundo a nota.



Carmen Calvo, que coordena o dispositivo de receção aos emigrantes, aceitou a proposta, depois de falar com o embaixador francês em Espanha, Yves Saint-Geours.



Na passada quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, manifestou ao seu homólogo espanhol, Josep Borrell, a disposição da França para colaborar na receção de passageiros do "Aquarius", depois da análise, em Espanha, do cumprimento dos critérios para terem direito ao asilo.



O Ministério da Defesa espanhol revelou que, hoje de manhã, o patrulheiro da Marinha espanhola "Vigía" iniciou a escolta para o porto de Valência do "Aquarius" e dos dois navios italianos que têm a bordo os 629 imigrantes resgatados na semana passada na costa da Líbia.



Além dos migrantes do "Aquarius", os serviços de resgate marítimo de Espanha anunciaram que na sexta-feira e na manhã de hoje já resgataram 933 pessoas e recuperaram quatro corpos de dezenas de barcos de migrantes que tentaram a perigosa travessia do mar Mediterrâneo.



As autoridades retiraram migrantes de um total de 68 embarcações diferentes, oriundas sobretudo da costa africana.