França vai impor acordo parental obrigatório antes dos 15 anos em redes sociais

A data de entrada em vigor do diploma é ainda incerta e dependerá de um parecer a emitir pela Comissão Europeia sobre a sua conformidade com o direito comunitário."Tenham a certeza de que zelaremos por que este texto possa ser aplicado o mais rapidamente possível", prometeu o ministro da Transição Digital, Jean-Nöel Barrot, saudando uma medida "que representará um marco histórico".A "maioridade digital" aos 15 anos a que se refere o diploma não é uma novidade: ela foi introduzida em França em 2018, por via da aplicação de legislação da União Europeia (UE).Mas esse limite determina, neste caso,, segundo a Comissão Nacional Francesa de Informática e das Liberdades (CNIL).Quando o novo diploma entrar em vigor, em caso de incumprimento,O texto permite igualmente a um titular de autoridade parental exigir a suspensão da conta de um menor de 15 anos e impõe às redes que ativem um dispositivo de monitorização do tempo de utilização para os menores.Da pornografia ao assédio 'online', passando pelos padrões de beleza inatingíveis e por processos que causam dependência para captar a atenção, os parlamentares franceses explicitaram, durante os debates, os riscos de que era necessário proteger os mais jovens.O novo diploma "não será suficiente, por si só, para acabar com os excessos", admitiu na quarta-feira o seu iniciador, Laurent Marcangeli, apelando para que "se avance nas técnicas de verificação da idade e se invista maciçamente em educação digital para os pais, as crianças e os professores"., sublinhou hoje a relatora do texto no Senado, Alexandra Borchio Fontimp, de Os Republicanos, o partido do Presidente da República francês, Emmanuel Macron.Estas novas disposições legais inscrevem-se numa série de iniciativas do grupo parlamentar do partido presidencial.A Assembleia Nacional também aprovou na generalidade, em março, medidas contra a sobre-exposição das crianças a ecrãs.O Governo defenderá a partir de 4 de julho no Senado um projeto de lei para "tornar mais seguro e regulamentado o espaço digital", em particular com medidas para tornar efetiva a obrigatoriedade de os 'sites' pornográficos verificarem que os seus utilizadores são adultos.

A verificação da idade "é a mãe de todas as batalhas", insistiu hoje o ministro da Transição Digital.