França vai suspender eco-imposto sobre combustíveis

Reuters

As agências de notícias internacionais dão conta que o recuo por parte do Governo de Emmanuel Macron está por horas.



Além do combustível outras medidas poderão também estar a ser equacionadas como o congelado o aumento da eletricidade e do gás previsto para o próximo ano.



O governo francês que voltou a sentar-se à mesa ontem ao final do dia, com a presença do ministro das Finanças, que saiu mais cedo da reunião do Eurogrupo, em Bruxelas.