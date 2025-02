França. Vários feridos em ataque com granada num bar em Grenoble

(em atualização)

"Alguém entrou, lançou uma granada, aparentemente não disse uma palavra e depois fugiu", disse à imprensa o procurador François Touret de Coucy, que esteve no local.



"Podemos excluir um atentado puramente terrorista, uma vez que não há nada que nos leve a crer que esteja ligado ao terrorismo", acrescentou, referindo-se a "um ato de extrema violência" que "pode estar ligado a um ajuste de contas, de uma forma ou de outra".



A eventual ligação entre o ataque e tráfico de droga é uma das hipóteses que está a ser estudada, declarou o procurador-geral. O presidente da Câmara de Grenoble, Éric Piolle, condenou na rede social X "um ato criminoso de violência sem precedentes".



"Esta pessoa também pode estar armada com uma Kalashnikov, mas isso ainda está por determinar. Não é certo que esta Kalashnikov tenha sido utilizada. Em princípio, os danos foram causados pelo rebentamento da granada", explicou.



O responsável adiantou ainda que no momento da explosão estavam presentes "muitos clientes" no bar atacado. A explosão ocorreu pouco depois das 20h00 (19h00 em Lisboa).



Por volta das 23h00 locais, 12 pessoas tinham já sido assistidas pelos serviços de emergência. Há neste momento dois feridos graves, embora o seu prognóstico não seja "necessariamente" de risco de vida, segundo o Ministério Público.