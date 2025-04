Francisco deixou um bom exemplo como pastor da Igreja Universal, diz núncio apostólico em Angola

"No centro da celebração pascal, quando cantamos Aleluia, chegou a mensagem triste de que hoje o Papa regressou à casa do pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor da sua igreja, ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Rezemos pelo Papa que retornou à casa do pai", disse hoje Kryspin Dubiel.

Em declarações à Emissora Católica de Angola, em Luanda, sobre a morte de Francisco, hoje em Roma, o arcebispo e representante diplomático do Papa em Angola referiu que o líder da Igreja Católica deixou um bom exemplo como pastor da Igreja Universal.

"Ele deixou-nos um bom exemplo como pastor da Igreja Universal, atento à casa pessoa e desejo de dar apoio a todos que seguem Jesus como mestre, teve sempre o coração e olhos abertos como Jesus", disse.

De acordo com o arcebispo Dubiel, a vida de Francisco "foi um evangelho vivo praticado e mostrou a todo o mundo que é possível aplicar o evangelho a cada momento da vida de um cristão".

O Papa Francisco morreu hoje, anunciou o Vaticano, através do cardeal Kevin Ferrell.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", disse o carmelengo Farrell no anúncio.

Francisco morreu aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O Papa esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.