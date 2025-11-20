Mundo
Franco morreu há 50 anos, mas sociedade e política espanhola apresenta-se dividida
Os 50 anos da morte de Francisco Franco, que se cumprem esta quinta-feira, tem polarizado fortemente a política e a sociedade espanholas.
Há três anos o governo de Pedro Sanchez aprovou a lei e memória democrática que levou à retirada do país das marcas e dos símbolos do franquismo. Foram também criados arquivos para preservar a memória e a história da vítimas da ditadura.
Os socialistas no poder lançaram também o programa “Espanha em liberdade”, que celebra nesta altura a transição para a democracia.
Mas a oposição à direita - o PP e o Vox - acusam Sanchez de usar Francisco Franco para fins políticos e reabrir feridas na sociedade espanhola.
A ditadura em Espanha durou 40 anos, mas ainda divide espanhóis.
Em Espanha a reconciliação com o passado histórico recente parece mais longe do que em Portugal.
A data só deve ser assinalada pelos saudosistas da direita e da direita radical, assim como pelos defensores do neofascismo.
A família do ditador e a Fundação Franco organizam hoje uma missa, mas também está prevista uma marcha da falange, em Madrid.
No sábado estão marcados protestos contra o fascismo.
Uma sondagem recente indica que um em cada cinco jovens espanhóis defende que foi um bom regime.
(Ana Romeu - Correspondente Antena 1/Madrid)
