Franco morreu há 50 anos, mas sociedade e política espanhola apresenta-se dividida

A data só deve ser assinalada pelos saudosistas da direita e da direita radical, assim como pelos defensores do neofascismo.





A família do ditador e a Fundação Franco organizam hoje uma missa, mas também está prevista uma marcha da falange, em Madrid.





No sábado estão marcados protestos contra o fascismo.

Uma sondagem recente indica que um em cada cinco jovens espanhóis defende que foi um bom regime.

(Ana Romeu - Correspondente Antena 1/Madrid)

Há três anos o governo de Pedro Sanchez aprovou a lei e memória democrática que levou à retirada do país das marcas e dos símbolos do franquismo. Foram também criados arquivos para preservar a memória e a história da vítimas da ditadura.Os socialistas no poder lançaram também o programa “Espanha em liberdade”, que celebra nesta altura a transição para a democracia.Mas a oposição à direita - o PP e o Vox - acusam Sanchez de usar Francisco Franco para fins políticos e reabrir feridas na sociedade espanhola.A ditadura em Espanha durou 40 anos, mas ainda divide espanhóis.Em Espanha a reconciliação com o passado histórico recente parece mais longe do que em Portugal.