Frans Timmermans demite-se da Comissão Europeia e quer ser primeiro-ministro dos Países Baixos

Esta demissão não terá apanhado Bruxelas de surpresa porque Frans Timmermans já tinha anunciado o mês passado aUrsula von der Leyen agradeceu a Timmermans os vários anos de serviço na União Europeia e aproveitou o momento para anunciar que o substituto no cargo será o eslovaco Maroš Šefčovič.

As eleições legislativas nos Países Baixos estavam inicialmente previstas para 2025 mas foram antecipadas após o colapso do governo de coligação de centro-direita do primeiro-ministro Mark Rutte, que anunciou então que se retirava da vida política.







Timmermans, com 62 anos, avança agora como cabeça de lista da esquerda neerlandesa.







“Frans Timmermans foi escolhido como cabeça da lista GroenLinks-PvdA para as eleições legislativas de 22 de novembro de 2023”, declarou o partido ecologista GroenLinks, num comunicado.







O escrutínio está marcado para 22 de novembro.