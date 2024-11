Frases da batalha eleitoral entre Harris e Trump

"[Joe Biden] É de longe o pior Presidente da história do nosso país."

Donald Trump, após a renúncia à reeleição do Presidente Joe Biden

21-07-2024

"Juntos, vamos lutar. E juntos, vamos vencer"

Kamala Harris, vice-Presidente, após ter recebido o apoio de Biden

21-07-2024

"A administração Biden/Harris não me protegeu adequadamente e fui forçado a levar um tiro pela democracia. Foi uma honra fazê-lo."

Donald Trump, na sua rede social Truth Social, sobre o atentado em que ficou ferido numa orelha durante um comício em 13 de julho na Pensilvânia

23-07-2024

"Nesta campanha, prometo-vos, terei orgulho em comparar o meu percurso com o dele [Trump] em qualquer dia da semana."

Kamala Harris, a uma multidão de eleitores em Milwaukee, no estado de Wiscosin

23-07-2024

"Daqui a quatro anos, não terão de votar novamente. Vamos ter tudo tão bem arranjado que não vão ter de votar."

Donald Trump, para uma plateia de apoiantes cristãos na Florida.

27-07-2024

"Esta campanha é sobre pessoas que se unem, movidas pelo amor ao país, para lutar pelo melhor de quem somos."

Kamala Harris

X, 02-08-2024

"Os eleitores têm uma escolha: a prosperidade de Trump ou o `crash` de Kamala e a Grande Depressão de 2024, para não mencionar a probabilidade de uma Terceira Guerra Mundial se estas pessoas se mantiverem no cargo."

Donald Trump

Rede social Truth, 05-08-2024

"Donald Trump luta pelos multimilionários e pelas grandes empresas. Eu vou lutar para devolver dinheiro aos norte-americanos trabalhadores e de classe média."

Kamala Harris, na primeira apresentação da política económica que executará se for eleita nas presidenciais

16-08-2024

"Acho que vai ser mais fácil vencer Kamala do que Biden, porque ela é uma verdadeira maluca da esquerda radical."

Donald Trump, num comício na Pensilvânia

17-08-024

"Vou ser uma presidente que nos une em torno das nossas mais elevadas aspirações. Uma presidente que lidera e que ouve. Que é realista, prática e tem senso comum. E que luta sempre pelo povo americano, do tribunal até à Casa Branca. Esse tem sido o trabalho da minha vida."

Kamala Harris, no encerramento da convenção nacional democrata em Chicago

22-08-2024

"Kamala Harris é a primeira grande candidata partidária na história americana que rejeita fundamentalmente a liberdade, abraça o marxismo, o comunismo e o fascismo."

Donald Trump, num discurso para líderes empresariais no Clube Económico em Nova Iorque

05-09-2024

"Trump deixou-nos o pior desemprego desde a Grande Depressão, a pior epidemia de saúde pública num século e o pior ataque à nossa democracia desde a guerra civil. Estivemos a limpar a porcaria deixada por Trump."

Kamala Harris, no primeiro debate presidencial da ABC News

10-09-2024

"Em Springfield, eles estão a comer cães. As pessoas que chegam estão a comer os gatos. Eles estão a comer os animais de estimação das pessoas que vivem lá."

Donald Trump, antes de ser recordado pelo moderador do debate de que essas alegações foram oficialmente desmentidas

10-09-2024

"Donald Trump foi demitido por 81 milhões de pessoas e está com dificuldade em processar isso. Eu estava lá e nesse dia [a 06 de janeiro de 2021 no Capitólio] o Presidente incitou uma multidão violenta a atacar e profanar o Capitólio da nossa nação."

Kamala Harris

Ibidem

"Eu quero que a guerra [na Ucrânia] acabe. Eu quero salvar vidas."

Donald Trump

Ibidem

"Se Donald Trump fosse presidente, [Vladimir] Putin estaria sentado em Kiev neste momento."

Kamala Harris

Ibidem

"Provavelmente levei um tiro na cabeça por causa das coisas que dizem sobre mim."

Donald Trump, em resposta à alegação de Harris de que o republicano usaria o Departamento de Justiça como arma contra os inimigos políticos se fosse eleito

Ibidem

"Não vamos voltar para trás."

Kamala Harris

Ibidem

"Vamos ter a maior deportação da história do nosso país e vamos começar em Springfield, Ohio. Vinte mil migrantes ilegais do Haiti invadiram uma cidade de 58 mil pessoas, destruindo o seu modo de vida."

Donald Trump, numa conferência de imprensa a partir do seu campo de golfe em Rancho Palos Verdes, Los Angeles

13-09-2024

"Os homens negros são como qualquer outro grupo de eleitores. Você tem que ganhar o voto deles, então estou a trabalhar para ganhar o voto, não presumindo que vou tê-lo porque sou negra."

Kamala Harris, em entrevista de campanha a três jornalistas da Associação Nacional de Jornalistas Negros

17-09-2024

"[Os judeus norte-americanos que votam em Kamala Harris, devem] fazer exames à cabeça."

Donald Trump, na assembleia do Conselho Americano-Israelita, em Washington

19-09-2024

"[Donald Trump é] ameaça às liberdades das mulheres e às suas vidas."

Kamala Harris

20-09-2024

"Durante anos, assistimos ao roubo dos nossos empregos por parte de outros países, mas agora vamos atacar os seus empregos e trazê-los de volta para a América, onde deveriam estar."

Donald Trump, num comício na Geórgia

24-09-2024

"Para Donald Trump, a economia deve servir os proprietários dos grandes arranha-céus e não aqueles que os constroem, nem aqueles que instalam a eletricidade, nem aqueles que limpam o chão."

Kamala Harris, em Pittsburgh, Pensilvânia

25-09-2024

"Joe Biden ficou mentalmente debilitado, [no caso da sua rival,] Kamala nasceu assim. E se pensarem sobre isso, apenas uma pessoa com deficiência mental poderia ter permitido que isto acontecesse ao nosso país."

Donald Trump, referindo-se à política migratória

28-09-2024

"Se Donald Trump fosse Presidente, Putin estaria sentado em Kiev neste momento, sejamos claros. Ele está a dizer: `Oh, posso acabar com isto no primeiro dia`. Sabem o que é isso? É uma capitulação."

Kamala Harris

Canal de televisão CBS, 07-10-2024

"Estou de muito melhor saúde do que [Bill] Clinton, [George] Bush, [Barack] Obama, [Joe] Biden e, acima de tudo, Kamala [Harris]."

Donald Trump

14-10-2024

"[Donald Trump] Está a tornar-se cada vez mais instável e desequilibrado e esta resposta é necessária."

Kamala Harris, antes de participar num evento de campanha em Detroit, Michigan

19-10-2024

"[Kamala Harris] é preguiçosa como o inferno."

Donald Trump

22-10-2024

"É profundamente perturbador e incrivelmente perigoso que Donald Trump esteja a invocar Adolf Hitler."

Kamala Harris

24-10-2024