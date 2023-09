Frases marcantes do 1º ano do governo Meloni

"Os italianos enviaram uma mensagem clara de apoio a um governo de direita liderado [pelo partido Irmãos de Itália]."

Giorgia Meloni, no seu primeiro discurso após a votação de 25 de setembro de 2022

26-09-2022

"Este é um momento de responsabilidade. (...) É um momento em que, se quer fazer parte da história, deve perceber que temos uma responsabilidade para com milhões de pessoas que nos escolheram. Não vamos traí-lo, como nunca o fizemos."

Idem, ibidem

"Pode contar com o nosso apoio leal à causa da liberdade do povo ucraniano. Permaneça forte e mantenha a fé!"

Numa mensagem dirigida ao Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

Twitter, 28-09-2022

"A declaração de anexação à Federação da Rússia de quatro regiões ucranianas, após os simulacros de referendo que se realizaram sob uma violenta ocupação militar, não tem qualquer valor jurídico ou político."

30-09-2022

"A crise energética é uma questão europeia e deve ser tratada como tal."

Facebook, 04-10-2022

"Eu disse aos nossos aliados e também estou vos digo a vocês, equipa dos Irmãos da Itália no parlamento: o nosso objetivo é dar vida a um Governo competente, de muito alto nível, baseado nas competências."

Durante uma reunião de deputados do seu partido

10-10-2022

"O dia 16 de outubro de 1943 é para Roma e para a Itália um dia trágico, escuro e indelével. Naquela manhã, poucos minutos depois das 05:00, a vil e desumana deportação de judeus romanos pela fúria nazi-fascista: mulheres, homens e crianças foram arrancadas de suas vidas, casa por casa."

16-10-2022

"Sobre uma coisa tenho sido, sou e serei sempre clara: pretendo liderar um executivo com uma linha de política externa clara e inequívoca. A Itália faz parte, plenamente e de cabeça erguida, da Europa e da Aliança Atlântica."

19-10-2022

"Juro ser fiel à República, cumprir lealmente a Constituição e as leis e exercer o meu mandato e as minhas funções no interesse exclusivo da nação."

Na tomada de posse como primeira-ministra perante o Presidente da República, em Roma

22-10-2022

"Devemos estar unidos, há emergências às quais o país tem de fazer face. Temos de trabalhar juntos."

No final do primeiro conselho de ministros, que durou cerca de 30 minutos, com tensões em pano de fundo com Sílvio Berlusconi e Matteo Salvini, que integram a coligação em Itália

23-10-2022

"Nunca tive qualquer simpatia ou proximidade com regimes antidemocráticos, incluindo com o fascismo."

Durante o seu primeiro discurso perante a Câmara dos Deputados

25-10-2022

"[Este Governo] quer acabar com as saídas ilegais [de África] e acabar com o tráfico de pessoas [no Mediterrâneo]."

Idem, ibidem

"Estou feliz com o clima que encontrei em Bruxelas. Ver e falar diretamente com as pessoas pode ajudar a desmontar uma narrativa que tem sido feita (...) sobre o Governo italiano. Não somos marcianos, somos pessoas de carne e osso que explicam as suas posições e parece-me que havia pessoas do outro lado dispostas a ouvir."

Durante a sua primeira visita a Bruxelas

03-11-2022

"Após o desastre em Cutro [na Calábria, sul de Itália], escrevi aos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho da Europa para reiterar que não se pode esperar mais. Não podemos continuar impotentes à espera do próximo naufrágio, perigo que, insisto, é causado por travessias organizadas por traficantes de pessoas sem escrúpulos. As fronteiras da Itália são as fronteiras da Europa."

21-03-2023

"Antes do hipotético direito de emigrar, todo o ser humano deve ter o direito de não ser forçado a migrar em busca de uma vida melhor. Este é precisamente o aspeto que a Europa e o Ocidente negligenciaram culposamente nos últimos anos."

21-03-2023

"Tenho como objetivo a eliminação da proteção especial [para os requerentes de asilo], porque é uma proteção adicional em comparação com o que acontece no resto da Europa."

15-04-2023

"O fruto fundamental do 25 de Abril foi, e continua a ser sem dúvida, a afirmação dos valores democráticos, que o fascismo espezinhara, e que encontramos inscritos na Constituição republicana."

Corriere della Sera, 25-04-2023

"Sobre Espanha, a ministra do Trabalho fala em precariedade [laboral]. Parece-me que conhece muito pouco a situação porque Itália acaba de conseguir o seu recorde histórico em número de empregados e de contratos estáveis."

Reagindo a críticas de uma das vice-primeiras-ministras de Espanha, Yolanda Díaz, que acusou o Governo de Itália de governar contra os trabalhadores

10-05-2023

"Se não abordarmos o tema da defesa das fronteiras externas, não estaremos a combater o tráfico de seres humanos."

Depois de receber em Roma o chanceler alemão, Olaf Scholz, em visita oficial a Itália pela primeira vez desde que a extrema-direita governa o país

08-06-2023

"Foi precisamente essa coragem, determinação, que fez dele um dos homens mais influentes da história de Itália e que lhe permitiu fazer verdadeiros progressos no mundo da política, da comunicação e dos negócios."

Sobre a morte de Sílvio Berlusconi

12-06-2023

"Muito se tem falado sobre o direito de emigrar, mas também devemos falar sobre o direito de não migrar, de não abandonar a própria casa e família."

23-07-2023

"Embora alguns afirmem que apoiar a Ucrânia nos aproxima de uma nova guerra mundial, isso não é verdade. Aqueles que acreditam na paz devem ser os primeiros a apoiar a causa ucraniana."

No início da reunião com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington

27-07-2023

"Eu não prevejo que o nosso relacionamento com a China se torne complicado [caso Itália opte por não renovar o acordo de participação na Iniciativa `Faixa e Rota`]."

Citada pelo jornal italiano Il Sole 24 Ore

30-08-2023

"Estamos a dar um sinal em questões muito complexas, estamos a mostrar a nossa cara em assuntos difíceis de resolver."

Após o Governo italiano aprovar um decreto-lei contra a delinquência juvenil que facilitará a ida de menores para a prisão

08-09-2023

"Temos meses incríveis atrás de nós. Pessoalmente, são meses de que me orgulho muito. Mas agora, preciso de toda a vossa concentração, lucidez, responsabilidade e ambição, porque se alguém pensa que o último ano foi difícil, meus senhores, receio que não tenham visto nada."

Durante a assembleia do partido que lidera, os Irmãos de Itália

12-09-2023

"Na nossa luta devemos defender a família, Deus e todos os elementos que constituem a nossa civilização, e não devemos cair na ideia de que quem fala destes temas é retrógrado."

Na Cimeira Demográfica, em Budapeste

14-09-2023

"O futuro da Europa joga-se na ilha de Lampedusa [e esse] depende da capacidade de a Europa enfrentar os grandes desafios, [caso dos fluxos migratórios]."

Em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na ilha italiana de Lampedusa

17-09-2023

"Será que uma organização como esta, que afirma, na sua carta fundadora, a sua fé na dignidade e no valor dos seres humanos, pode desviar os olhos desta tragédia [chegada de milhares de migrantes irregulares à ilha italiana de Lampedusa]? Acredito que é dever desta organização rejeitar qualquer abordagem hipócrita a esta questão e lançar uma guerra sem piedade contra os traficantes de seres humanos."

Na Assembleia Geral da ONU

21-09-2023