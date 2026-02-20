Freedom.gov. EUA criam site para ver conteúdo bloqueado na Europa



Apesar de ser aparentemente desenvolvido pelo Departamento de Estado, a página DomainTools , que regista os domínios da internet, mostra que o portal tem como organização administradora a Agência de Cibersegurança e Segurança das Infraestruturas (CISA na sigla em inglês), que faz parte do Departamento de Segurança Interna, e deverá ser liderado pela subsecretária para a Diplomacia Pública, Sarah Rogers.

Preocupação com a promoção de conteúdo de ódio banido na Europa

Desde a eleição de Donald Trump para o seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, em 2024, que têm sido acentuadas as críticas em relação às legislações europeia sobre o controlo do discurso de ódio nas redes sociais e de promoção de conteúdo considerado de ódio e de promoção de atividades terroristas.

Se, por um lado, a Alemanha emitiu quase 500 ordens de remoção de conteúdos em 2024, por serem considerados de incitamento ao terrorismo, a rede social X de Elon Musk, em dezembro, foi multada pela União Europeia em 120 milhões de euros por violar a Lei dos Serviços Digitais.

