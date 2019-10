Frelimo vence Manica e Zambézia, onde oposição já teve vantagem

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, venceu as eleições nas províncias de Manica e Zambézia, onde há cinco anos a oposição tinha conseguido vitórias, no centro de Moçambique, segundo resultados divulgados esta segunda-feira.

A Frelimo venceu com maiorias absolutas, tal como já tinha sido anunciado nas províncias de Inhambane, Maputo Cidade, Cabo Delgado, Tete, Nampula e Sofala - restando três com resultados por divulgar: Maputo Província, Gaza e Niassa.

Em Manica, o partido no poder obteve entre 73% e 74% dos votos nas eleições presidenciais, legislativas e provinciais, segundo dados da comissão eleitoral provincial divulgados pelos canais de televisão e imprensa local.

Manica foi uma das cinco províncias que há cinco anos deu mais votos ao então líder da Renamo, Afonso Dhlakama, do que a Filipe Nyusi, candidato da Frelimo que deverá conquistar um segundo mandato presidencial.

Na Zambézia, onde há cinco anos a Renamo tinha levado vantagem nas presidenciais, legislativas e provinciais, a Frelimo também venceu com resultados entre 65% e 69% nas três frentes, segundo a comissão eleitoral provincial aos meios de comunicação locais.

A lei prevê que os trabalhos de centralização nacional e apuramento geral tenham início hoje e incluam a apreciação de questões prévias e requalificação de votos.

Até dia 30, os resultados devem ser anunciados em cerimónia pública pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Os partidos da oposição, Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e Movimento Democrático de Moçambique (MDM) já anunciaram que não aceitam os resultados alegando ter havido fraude durante as eleições.

Votação nos três partidos parlamentares

Província de Manica:

Eleição presidencial, (Manica)

Filipe Nyusi (Frelimo) 380.822 (74%)

Ossufo Momade (Renamo) 113.204 (22%)

Daviz Simango (MDM) 12.554 (2%)

Eleição da Assembleia da República, (Manica)

Frelimo 365.359 (73%)

Renamo 110.946 (22%)

MDM 12.568 (2%)

Eleição da Assembleia Provincial, Manica

Frelimo 372.269 (73%)

Renamo 118.296 (23%)

MDM 13.841 (2%)

Província da Zambézia:

Eleição presidencial, Zambézia

Filipe Nyusi (Frelimo) 541.399 (69%)

Ossufo Momade (Renamo) 201.444 (25%)

Daviz Simango (MDM) 29.403 (3%)

Eleição para a Assembleia da República, Zambézia

Frelimo 505.906 (65%)

Renamo 228.615 (29%)

MDM 26.217 (3%)

Eleição da Assembleia Provincial, Zambézia

Frelimo 536.816 (65%)

Renamo 252.524 (30%)

MDM 32.804 (3%)