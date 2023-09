Frente Parlamentar Mista Brasil-Portugal aguarda por Santos Silva para lançamento

"Nós aguardamos o Presidente Augusto Santos Silva para vir ao Brasil junto com a delegação de parlamentares portugueses para que façam deste momento um grande momento", disse à Lusa o coordenador da Frente Parlamentar Mista Brasil-Portugal, à margem da reunião entre o Grupo de Amizade Parlamentar Brasil/Portugal e o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos.

"Será um grande momento entre Brasil e Portugal que provavelmente ocorrerá em dezembro deste ano", disse, ressalvando que a data terá de ser anunciada pela diplomacia brasileira.

A Frente Parlamentar Mista Brasil - Portugal foi oficialmente estabelecida no dia 11 de agosto, de acordo com o site da Câmara dos Deputados do Brasil, mas o coordenar espera um grande lançamento em comunhão com as autoridades, sociedade civil e empresários portugueses.

Em junho, a Assembleia da República e a Câmara de Deputados do Brasil assinaram, em Lisboa, um protocolo de cooperação no domínio formação política, assinado após o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, ter recebido em audiência o presidente da Câmara dos Deputados da República Federativa do Brasil, Arthur Lira.

"Isso permitiu que o Brasil criasse uma frente parlamentar", disse Antônio Brito, sublinhando que dos 594 parlamentares "513 deputados federais e 81 senadores) 218 "assinaram esta frente parlamentar, esta intenção de ampliar as relações além dos parlamentos".

Também à margem da reunião na Embaixada de Portugal em Brasília, que contou com a presença de mais de uma dezena de deputados federais, o deputado federal Doutor Luizinho, líder do Partido Progressistas na Câmara dos Deputados, enalteceu a criação desta frente parlamentar que "vai conjugar e dar a proximidade aos deputados brasileiros com os deputados portugueses".

"O mundo passa por uma grande modificação, uma interação global. Como nós mudamos com as novas tecnologias, com novos formatos digitais. Portugal já hoje enfrenta grandes desafios, principalmente no campo imobiliário. No campo da questão de visto, de entender o fluxo migratório", começou por explicar o deputado,

"E nós aqui no Brasil também enfrentamos temas muito difíceis nesse nova modalidade o mundo é globalizado. A pandemia da covid-19 provou que a gente não tem mais continentes apartados", detalhou.

Por outro lado, Luís Faro Ramos evidenciou que a criação desta frente parlamentar, com enorme adesão junto dos parlamentares brasileiros, representa uma "manifestação de interesse muito evidente por aprofundar as relações com Portugal".