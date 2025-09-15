Fretilin agradece a estudantes por protesto que cancelou compra de viaturas
O líder da bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), Aniceto Guterres, agradeceu hoje aos estudantes pelo protesto dirigido contra os deputados dos partidos do Governo, que levou ao cancelamento da compra de viaturas.
"Hoje, ainda sem ter passado um dia inteiro ou uma noite, a bancada do Governo já começou a mudar a sua posição. Isso é positivo, era o que a Fretilin esperava desde o início", afirmou aos jornalistas o deputado da Fretilin, líder da oposição timorense.
Aniceto Guterres recordou que durante a discussão do Orçamento Geral do Estado para 2025, em novembro passado, a Fretilin apresentou uma proposta para retirar a verba destinada à compra de viaturas para os deputados, mas a bancada do Governo aprovou a medida.
"A posição da Fretilin sempre foi clara. Queríamos eliminar essa verba porque existem outras prioridades: o país tem outras necessidades e o povo enfrenta muitas carências que precisam de ser atendidas", disse Aniceto Guterres.
O deputado reconheceu também que muitos parlamentares já usufruem de diversos privilégios e, por isso, não é necessário adquirir novas viaturas.
Aniceto Guterres lamentou também o incidente registado junto ao parlamento.
Os protestos dos estudantes timorenses que decorreram hoje em frente ao parlamento, enquanto decorria a cerimónia solene de abertura da terceira sessão legislativa da sexta legislatura, foram dispersos pela polícia com gás lacrimogéneo e balas de borracha, após os manifestantes começarem a atirar pedras e outros objetos contra o edifício.
Os estudantes protestavam contra as regalias dos 65 deputados que compõem o hemiciclo, incluindo a aquisição de novas viaturas.
Às 16:00 de Timor-Leste (08:00 horas de Lisboa), os jovens continuavam o protesto.
Em conferência de imprensa, a líder da bancada parlamentar do Partido de Libertação Popular (PLP), na oposição, lamentou que os partidos que apoiam o Governo, Congresso da Reconstrução de Timor-Leste (CNRT, liderado por Xanana Gusmão) e Partido Democrático (PD), só tenham decido cancelar a compra de viaturas depois da manifestação dos estudantes.
"A nossa posição, desde logo nas discussões do Orçamento Geral do Estado, foi a de cancelar a compra de viaturas para os deputados", afirmou Angelina Sarmento.