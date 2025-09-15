Fretilin agradece a estudantes por protesto que cancelou compra de viaturas

"Hoje, ainda sem ter passado um dia inteiro ou uma noite, a bancada do Governo já começou a mudar a sua posição. Isso é positivo, era o que a Fretilin esperava desde o início", afirmou aos jornalistas o deputado da Fretilin, líder da oposição timorense.

Aniceto Guterres recordou que durante a discussão do Orçamento Geral do Estado para 2025, em novembro passado, a Fretilin apresentou uma proposta para retirar a verba destinada à compra de viaturas para os deputados, mas a bancada do Governo aprovou a medida.

"A posição da Fretilin sempre foi clara. Queríamos eliminar essa verba porque existem outras prioridades: o país tem outras necessidades e o povo enfrenta muitas carências que precisam de ser atendidas", disse Aniceto Guterres.

O deputado reconheceu também que muitos parlamentares já usufruem de diversos privilégios e, por isso, não é necessário adquirir novas viaturas.

Aniceto Guterres lamentou também o incidente registado junto ao parlamento.

Os protestos dos estudantes timorenses que decorreram hoje em frente ao parlamento, enquanto decorria a cerimónia solene de abertura da terceira sessão legislativa da sexta legislatura, foram dispersos pela polícia com gás lacrimogéneo e balas de borracha, após os manifestantes começarem a atirar pedras e outros objetos contra o edifício.

Os estudantes protestavam contra as regalias dos 65 deputados que compõem o hemiciclo, incluindo a aquisição de novas viaturas.

Às 16:00 de Timor-Leste (08:00 horas de Lisboa), os jovens continuavam o protesto.

Em conferência de imprensa, a líder da bancada parlamentar do Partido de Libertação Popular (PLP), na oposição, lamentou que os partidos que apoiam o Governo, Congresso da Reconstrução de Timor-Leste (CNRT, liderado por Xanana Gusmão) e Partido Democrático (PD), só tenham decido cancelar a compra de viaturas depois da manifestação dos estudantes.

"A nossa posição, desde logo nas discussões do Orçamento Geral do Estado, foi a de cancelar a compra de viaturas para os deputados", afirmou Angelina Sarmento.