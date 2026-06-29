Fretilin agradece solidariedade demonstrada por morte de "Lu Olo"

"A bancada da Fretilin quer expressar a todos os timorenses, no país e na diáspora, a sua profunda gratidão pelas extraordinárias manifestações de solidariedade, carinho e respeito prestadas ao nosso herói nacional e restaurador da Independência, Dr. Francisco Guterres `Lu Olo`", afirmou a deputada Nurima Alkatiri, durante a sessão plenária do Parlamento Nacional.

Nurima Alkatiri salientou que, desde que foi conhecida a notícia da morte de Lu Olo, durante a vigília realizada na residência da família até às cerimónias de despedida no Jardim dos Heróis, foi evidente a enorme participação popular.

A deputada recordou que, durante os dias de luto nacional, Timor-Leste voltou a demonstrar ao mundo a força da sua identidade e dos valores que nasceram da resistência à ocupação Indonésia.

"A perda do nosso Presidente Lu Olo não foi sentida apenas pela sua família e pela Fretilin. Todo o povo maubere sentiu esta perda", afirmou.

Milhares de pessoas participaram sexta-feira no funeral de "Lu Olo", que morreu domingo, no Jardim dos Heróis, nos arredores de Díli.

"Esta expressão do povo não foi organizada por nenhuma instituição, nem determinada por qualquer protocolo. Também não surgiu porque alguém obrigou. Nasceu naturalmente do coração dos timorenses", sublinhou Nurima Alkatiri.

Segundo a deputada, esta homenagem constitui um reconhecimento pela dedicação de toda uma vida ao serviço da pátria e do povo.

"Lu Olo foi uma pessoa que nunca vendeu a sua integridade. Viveu e exerceu as mais altas funções do Estado sem nunca abandonar os princípios que marcaram a sua personalidade desde o tempo da luta de libertação nacional", declarou.

Francisco Guterres "Lu Olo", de 71 anos, que morreu domingo num hospital da Malásia, foi Presidente da República Democrática de Timor-Leste entre 2017 e 2022. Desempenhou também os cargos de Presidente da Assembleia Constituinte e de Presidente do Parlamento Nacional.

Na qualidade de Presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste em 20 de maio de 2002 e deu posse a Kay Rala Xanana Gusmão como o primeiro Presidente da República de Timor-Leste.