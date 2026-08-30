Fretilin decide não apresentar candidato às presidenciais de Timor-Leste

"A Fretilin dará prioridade ao partido e ao povo timorense e, por essa razão, não apresentará candidatura própria às eleições presidenciais de 2027", pode ler-se no comunicado.

A resolução foi aprovada na reunião do comité central, realizada no sábado, durante a qual foi analisada a situação política no país e manifestada "grande preocupação" com o crime organizado.

As autoridades policiais de Timor-Leste detiveram nos últimos meses centenas de pessoas, na sua maioria cidadãos da China, do Camboja e da Indonésia, por suspeitas de envolvimento em atividades ilegais `online`, sobretudo relacionadas com jogo ilegal e fraude.

Um relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre a Droga e o Crime referiu que os recentes desenvolvimentos em Timor-Leste mostram a deslocação dos centros de burlas no Sudeste Asiático.

Para a Fretilin, é "necessário criar uma consciência comum sobre a importância e a urgência de salvar Timor-Leste daquela situação, antes que os sindicatos do crime organizado consigam capturar o Estado ou dominar os órgãos de soberania timorenses".

Na reunião foram aprovadas várias resoluções, incluindo uma homenagem póstuma a Francisco Guterres "Lu Olo", presidente do partido, que morreu em junho, a definição da data do congresso, a aprovação do regulamento disciplinar do partido e uma sobre a igualdade de género.

O comité central decidiu "aumentar a representação das mulheres para 40% em todos os cargos eletivos no seio da Fretilin".

O partido saudou também a trasladação dos restos mortais dos bispos de Díli e do monsenhor Martinho da Costa Lopes, de Portugal para Timor-Leste.