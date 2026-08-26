Fretilin discute sábado futuro presidente do partido e presidenciais
O comité central da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin), líder da oposição, vai reunir sábado para discutir a escolha de um novo presidente do partido e um eventual candidato às eleições presidenciais de 2027.
"O comité central convocou uma reunião para dia 29 de agosto para analisar e discutir se haverá ou não a substituição do presidente do partido", afirmou à Lusa o secretário-geral adjunto da Fretilin, Flávio Maria da Silva.
O presidente da Fretilin, Francisco Guterres "Lu Olo", morreu em junho vítima de doença prolongada, tendo o secretário-geral do partido, Mari Alkatiri, assumido interinamente aquelas funções.
Questionado sobre quem poderá substituir o presidente da Fretilin, Flávio Maria da Silva respondeu que a questão será debatida e decidida na reunião do comité central.
Flávio Maria da Silva explicou que a reunião é uma obrigação prevista nos estatutos do partido, que determina que o secretário-geral assuma interinamente a presidência durante 90 dias.
Após esse período, o secretário-geral deve convocar uma reunião dos membros do comité central da Fretilin.
O encontro vai servir também, segundo Flávio Maria da Silva, para discutir a candidatura às eleições presidenciais do próximo ano.
"Haverá igualmente uma discussão para analisar se o partido terá ou não um candidato às eleições presidenciais. Caso tenha, será o comité central a decidir. Caso não tenha, será necessário explicar ao público as razões dessa decisão", salientou o secretário-geral adjunto.
Flávio Maria da Silva acrescentou também que a reunião servirá para discutir a situação política e partidária, bem como para realizar uma avaliação nacional com vista à preparação do partido para os próximos atos eleitorais.
Timor-Leste deverá realizar eleições presidenciais em março de 2027 e eleições legislativas em 2028.