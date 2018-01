Frio e neve lançam o caos na costa Leste dos EUA

RTP05 Jan, 2018, 09:50 / atualizado em 05 Jan, 2018, 10:15 | Mundo

Ao início da tarde de quinta-feira, a cidade de Nova Iorque estava mergulhada num denso nevoeiro, com as camadas de neve a atingirem 20 centímetros nas ruas de Manhattan.



Os principais aeroportos de Nova Iorque, o JFK e o LaGuardia, estiveram encerrados durante a tarde de quinta-feira. Vários voos foram cancelados. Reabriram esta madrugada. Também os aeroportos de Newark, no Estado de Nova Jérsia, e o de Boston viram mais de 75 por cento dos voos cancelados. Segundo a American Airlines, só em Boston foram suprimidos 1.200 voos.





A administração do aeroporto JFK, que serve a cidade de Nova Iorque e é um dos principais pontos de entrada nos EUA, referiu que os cancelamentos se devem aos ventos fortes e à tempestade de neve, apelando aos passageiros para que contactem com as companhias aéreas para reprogramar os voos.



O site Flightaware registou a anulação de cerca de quatro mil voos, dentro dos Estados Unidos, como provenientes ou destinados ao país, e mais de 1.600 atrasos.



Além dos problemas nas estradas e nos aeroportos, também nos caminhos-de-ferro houve vários comboios atrasados ou anulados pela companhia Amtrak.

"Não é uma tempestade de neve normal"

Andrew Cuomo, governador do Estado de Nova Iorque, classificou a situação como “feia e perigosa”.



“Não é uma tempestade de neve normal, é uma tempestade de neve com ventos de grande velocidade, que criam uma situação grave”, acrescentou.



As condições meteorológicas deverão agravar-se esta sexta-feira com uma descida ainda mais acentuada da temperatura.



O estado de emergência foi declarado em toda a região sul do Estado, que inclui a cidade de Nova Iorque e a zona de Long Island. A zona mais fustigada pela neve é o condado de Suffolk, Long Island, onde o autarca local, Steve Bellone, qualificou a tempestade como “muito perigosa”.



Em Nova Iorque, Boston, Filadélfia e Washington, as escolas foram encerradas por precaução.



No Estado de Nova Jérsia, o governador Chris Christie, declarou estado de emergência em quatro condados da costa atlântica.

Neve na Florida

Algumas zonas do sudeste dos EUA, habitualmente poupadas pela neve, também foram atingidas pela tempestade.



Depois de as praias da Florida terem recebido esta semana os seus primeiros flocos de neve em mais de 30 anos, três pessoas morreram quinta-feira num acidente devido ao gelo no Estado da Carolina do Sul.



Na Florida, iguanas congeladas estão a cair das árvores.





As iguanas, como todos os répteis, são animais de sangue frio de modo que ficam imóveis quando a temperatura cai. Quando as temperaturas atingem os 10 graus tornam-se lentos.

Ondas gigantes

Em Massachusetts, Estado costeiro habituado a invernos rigorosos, a tempestade foi acompanhada por ondas gigantes que provocaram inundações em alguns quarteirões de Boston.



Em Boston, 20 famílias foram retiradas de casa e os serviços de emergência foram chamados para salvar vários condutores que ficaram presos no interior dos veículos. Há ainda registo de falhas no abastecimento de eletricidade.



“Não é costume ouvir os meteorologistas referirem-se a ventos glaciais durante tempestades de neve para a região”, frisou o governador de Massachusetts, Charlie Baker. “Quero garantir que vai ser difícil no Massachusetts”.







Várias autoridades locais mobilizaram meios suplementares e declararam estado de emergência.



Segundo os serviços meteorológicos, “esta tempestade pode provocar ventos fortes e prejudiciais, que podem derrubar árvores e provocar cortes de energia”.

Ciclogénese explosiva

A ciclogénese explosiva é um fenómeno, pouco frequente, que acontece quando a pressão atmosférica baixa muito rapidamente.



Esta tempestade deve provocar uma nova vaga de frio nos próximos dias.