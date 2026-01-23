Frio extremo coloca em risco 270 mil crianças no Afeganistão diz UNICEF

"A forte queda de neve durante a noite tornou uma situação já desesperante ainda mais difícil para as crianças no leste do Afeganistão, já afetado por terramotos", afirmou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Afeganistão em comunicado publicado numa rede social.

Os sismos que atingiram o país no ano passado deixaram milhares de famílias desalojadas, obrigando muitos sobreviventes a passar o inverno em tendas improvisadas ou debaixo de lonas de plástico, sem se conseguirem proteger das temperaturas extremas.

Esta situação de vulnerabilidade, alertou a agência da ONU, aumenta o risco de doenças respiratórias graves e hipotermia para as cerca de 270 mil crianças que enfrentam um "frio que ameaça as suas vidas".

Esta emergência de inverno atinge uma nação ainda a tentar recuperar, depois de ter sido atingida por dois sismos no final do ano passado.

O Afeganistão sofreu um sismo em setembro que fez mais de 2.200 mortos, disse a ONU, uma tragédia agravada em novembro por outro terramoto que causou mais 20 mortos e mais de 500 feridos.

O isolamento político e financeiro do Afeganistão, aliado às restrições impostas pelo regime talibã, dificulta a chegada e a coordenação da ajuda humanitária num dos países mais vulneráveis do mundo.