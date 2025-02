Frio polar vai estender-se pelos EUA após inundações mortais no fim de semana

O Serviço Meteorológico Nacional alertou para "frio com risco de vida" na terça-feira, com as temperaturas no nordeste do Montana previstas para descer até aos 42,7 graus Celsius negativos, com uma sensação térmica de até 51 graus Celsius negativos.

Os meteorologistas disseram que vários estados vão registar o 10.º e mais frio evento de vórtice polar nesta temporada. As forças climáticas no Ártico estão a combinar-se para empurrar o ar frio que geralmente se encontra perto do Polo Norte para os EUA e para a Europa.

Já Kentucky e Appalachia foram atingidos pelas cheias que provocaram pelo menos 9 mortos

O governador do Kentucky, Andy Beshear, anunciou no domingo que o número de mortos no seu estado subiu para nove e que pelo menos mil pessoas isoladas pelas cheias tiveram de ser resgatadas.

O Presidente Donald Trump aprovou o pedido do Kentucky para uma declaração de catástrofe, autorizando a Agência Federal de Gestão de Emergências a coordenar os esforços de ajuda em todo o Estado.

Em Atlanta, uma pessoa morreu quando uma grande árvore caiu sobre uma casa na manhã de domingo, elevando o número total de mortos devido ao mau tempo para 10.

Na Virgínia Ocidental, 13 condados do sul estavam em estado de emergência por causa das cheias e algumas áreas ficaram intransitáveis.

As autoridades do Colorado informaram que oito pessoas morreram em acidentes fatais de veículos desde o Dia dos Namorados e alertaram os condutores para serem cautelosos, uma vez que o clima tornou a condução mais difícil. As causas dos acidentes fatais não foram imediatamente conhecidas.

Foram também emitidos alertas de avalanche para várias áreas das Montanhas Rochosas, que se estendem do Colorado ao estado de Washington, sendo o perigo considerado mais elevado no Utah.

Dois alpinistas foram resgatados nas Montanhas Brancas no domingo, depois de terem provocado uma avalanche e de um deles ter ficado parcialmente soterrado na neve, informou o New Hampshire Fish and Game em comunicado.

Este é o mês mais frio do ano para muitos locais, e as temperaturas do ar podem atingir níveis recorde em algumas áreas, frisou Jason Anglin, meteorologista do NWS em Bismarck.

As pessoas devem cobrir a pele exposta e limitar o tempo que passam ao ar livre para evitar queimaduras pelo frio, que podem acontecer em minutos a temperaturas tão baixas, disse Anglin.