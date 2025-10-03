Frota de 1715. Resgatadas mais de mil moedas de naufrágio espanhol na costa da Flórida

Em 1715, vários navios espanhóis carregados com ouro, prata e joias provenientes das colónias espanholas no Novo Mundo navegavam de regresso a Espanha.





As 12 embarcações tinham partido de Cuba a 24 de julho, mas sete dias depois um furacão interrompeu a viagem da "frota da prata", destruindo-a.





A fúria do temporal espalhou o Tesouro da Coroa espanhola pelo fundo do mar ao longo de 80 quilómetros, na conhecida “Costa do Tesouro” na Flórida, de Melbourne a Fort Pierce.





Após três séculos, uma equipa de mergulhadores norte-americanos de uma empresa de resgate de navios naufragados encontrou uma parcela da carga.



Mais de mil moedas





O último verão foi proveitoso para a empresa de mergulhadores envolvidos no projeto 1715 Fleet, que anunciou esta quinta-feira as recuperações arqueológicas e históricas.





Entre o espólio encontrado estão mais de mil moedas em prata, conhecidas como Reales, cinco moedas de ouro chamadas Escudos e outros artefatos raros em ouro.







Uma pedra preciosa e fragmentos de uma corrente de ouro também foram recuperados | Projeto 1715 Fleet - Queen Jewels, LLC







“Esta descoberta não se refere apenas ao tesouro em si, mas às histórias que ele conta”, afirmou Sal Guttuso, diretor de operações da empresa de resgate.







As moedas teriam sido cunhadas nas colónias espanholas da Bolívia, México e Perú.





"Cada moeda é um pedaço da história, uma ligação tangível com as pessoas que viveram, trabalharam e navegaram durante a Idade de Ouro do Império Espanhol. Encontrar mil delas num único resgate é algo raro e extraordinário”, sublinhou Guttuso.







Imagens de folhas de hortelã e datas que ainda são visíveis, "são dados importantes para os historiadores e colecionadores" sublinhou a empresa que resgatou o tesouro | Projeto 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC

Detalhe de uma das 1000 moedas |Projeto 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC







Guttuso acrescentou que as moedas foram encontradas numa área concentrada na areia. Acredita que as moedas estavam num contentor.



"Achamos que o tranporte das moedas seriam caixas de madeira e isso faz sentido porque a caixa de madeira degrada-se no oceano e a única coisa que resta são essas moedas de prata", explica.





O mergulhador refere ainda que foi encontrado junto com as moedas um selo de chumbo real com a impressão de Filipe II da Espanha, que governou em meados de 1500.



As decorações iconográficas são utéis para a classificação e estudo da numismática do século XVIII | Projeto 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC

1 milhão de dólares



A empresa de mergulhadores Queens Jewels, LLC, coordenou a operação de salvamento do naufrágio e possui os direitos exclusivos sobre o espólio da Frota do Tesouro de 1715.



De acordo com o capitão Levin, que fez o achado, a condição das moedas sugere que elas faziam parte de um único baú ou carregamento que se espalhou quando o navio se partiu durante as tempestade | Projeto 1715 Fleet - Queens Jewels, LLC





Os historiadores estimam que perto de 400 milhões de dólares em ouro, prata e jóias foram perdidos na tempestade, tornando esta numa das maiores tragédias marítimas das Américas, refere a empresa de mergulhadores.





Este espólio está estimado em cerca de um milhão de dólares, pouco mais de 850 mil euros.





As moedas recuperadas sofrerão trabalhos de conservação e restauro antes de serem exibidas ao público, indicou a empresa.







"Serão selecionadas algumas peças para serem exibidas em museus locais, oferecendo aos floridianos e visitantes a possibilidade de testemunhar em primeira mão os tesouros do passado marítimo da Flórida", sublinha a equipa.







“Estamos comprometidos em preservar e estudar esses artefatos para que as gerações futuras possam apreciar o seu significado histórico”, remata Guttuso.







De acordo com a lei da Flórida, qualquer “tesouro” ou outros artefatos históricos “abandonados” em terras ou águas pertencentes ao Estado pertencem ao Estado, embora haja a possibilidade de serem autorizadas equipas especializadas para realizar “serviços de recuperação”.





A lei também exige que cerca de 20 por cento dos materiais arqueológicos recuperados sejam retidos pelo Estado para constituírem coleções, para investigação ou exibição pública.

