Fuga à América de Trump. Emigração americana para Portugal aumentou 50%

Foto: Kevin Lanceplaine - Unsplash

Em 2017, quando Donald Trump foi eleito pela primeira vez, estavam registados em Portugal perto de 3 mil cidadãos norte-americanos. No ano passado já eram mais de 20 mil.



Desde a reeleição de Trump, Portugal já recebeu quase 5 mil novos residentes com origem nos Estados Unidos da América.



Os dados são da embaixada norte-americana e foram revelados pelo jornal Público.



Segundo o relatório da AIMA, os americanos estavam em 2023 no topo dos Vistos Gold, com mais de 500 concessões.



De acordo com os relatos de americanos ouvidos pelo Público, o maior argumento dos recém chegados a Portugal é a fuga à América de Trump.