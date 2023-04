Fuga de informação. Mais de 100 documentos secretos do Pentágono

Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Os Estados Unidos estão a tentar controlar os danos da fuga de documentos secretos do Pentágono. É indisfarçável o embaraço dos serviços secretos com informações de espionagem de vários países aliados, como Israel, Coreia do Sul e Ucrânia.