Fuga para o México. Mulher de Ted Cruz "muito chateada" com divulgação de mensagens

Don't vote for anyone you wouldn't trust with your dog. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 19, 2021

Os habitantes do Texas têm sofrido as drásticas consequências da tempestade que, tudo isto depois de o senador texano Ted Cruz ter voltado costas à população e viajado até ao México. Ainda assim, quem diz estar “chateada” é a mulher do republicano, Heidi Cruz.Em entrevista ao“Ruthless”, de Josh Holmes, Ted Cruz contou que a esposa esteve recentemente em casa de uns vizinhos “a rever todas as mensagens” que foram divulgadas peloe nas quais convidava amigos a juntarem-se à sua viagem de família ao México.Nas mensagens de texto,, referindo já lá ter estado “muitas vezes” e que os preços por noite nessa semana estavam a apenas 309 dólares.frisou o senador, acrescentando que as fotografias tiradas porà sua mulher na praia, em biquíni, também a deixaram revoltada. Para a descansar, Ted Cruz ter-lhe-á dito que estava em “muito atraente” nas imagens, contou o republicano na entrevista.Mas a mulher de Ted Cruz não foi a única a ficar chateada. O próprio senador admitiu não ter gostado que, depois de ter regressado do México para os EUA,, lamentou.Na mesma entrevista, Ted disse ter achado “assustador” que um jornalista tenha divulgado uma fotografia do seu cão, Snowflake, a olhar pela janela desde o interior da sua casa. A imagem valeu várias críticas à família Cruz por ter decidido deixar para trás o animal enquanto aparentemente tinha ido de férias para outro país.Até Hillary Clinton se manifestou, escrevendo no Twitter:Foi na passada quarta-feira que Ted Cruz foi visto no aeroporto para voar até Cancun. Depois de divulgadas fotografias desse momento, o senador não demorou a defender-se, dizendo que ia apenas acompanhar as filhas até ao destino final, onde estas iam passar uns dias com amigos.Logo no dia seguinte, voltou para os Estados Unidos e admitiu que“Estava a tentar ser um pai. E todos nós já tomámos decisões – quando temos duas raparigas em casa que estão a sofrer frio há dois dias e não temos aquecimento ou eletricidade e elas nos dizem ‘pai, não temos escola, por que não vamos?’”, justificou na altura.Segundo a agência Associated Press, até à passada sexta-feira foram registadas cerca de 70 mortes no Texas e em Estados vizinhos devido à tempestade, incluindo óbitos em acidentes de carro provocados pelo mau tempo, hipotermia e afogamentos.