Tempestade de neve no Texas deixa milhões sem eletricidade e água. O que faz o senador Republicano Ted Cruz? Vai de férias para um resort de luxo no México

Primeiro nas redes sociais, agora por toda a comunicação social. Os norte-americanos, em particular os texanos, não perdoam o senador Ted Cruz que, no meio do caos provocado pela tempestade de neve no Texas, decidiu viajar para o México.





"Foi obviamente um erro", disse o senador, já de regresso, em Houston.





Apesar das desculpas, apesar de ter dito que foi para Cancún porque as filhas lhe pediram, e apesar de afirmar que se arrependeu mal entrou no avião, este terá sido erro um que pode ter acabado com o desejo de ser candidato presidencial em 2024, uma ideia que alimenta.





Até porque nos EUA estes casos são investigados e explorados até à exaustão.





De acordo com a agência Reuters, um grupo político próximo do Partido Democrático - American Bridge - teve acesso a mensagens enviadas pela mulher de Ted Cruz a vizinhos onde lhes perguntava se queriam ir numa viagem de família até Cancún. "Alguém quer ou pode sair por uma semana", escreveu, ao mesmo tempo que realçava o facto de os preços do hotel Ritz Carlton estarem a apenas 309 dólares.

Nada disto é também perdoado nas redes sociais. O caso ganhou dimensão quando foram partilhadas no Twitter fotografias de Ted Cruz no aeroporto e depois já no avião.





Também com o habitual humor a que os utlizadores do Twitter já nos habituaram, são agora vários os memes de Ted Cruz em viagem.