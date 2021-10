Fugitivos da Coreia do Norte reclamam indemnização a Kim Jong-un em tribunal japonês

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, não deve comparecer na audiência do tribunal, marcada para esta quinta-feira, mas a decisão de o convocar é uma rara ocasião em que não foi concedida imunidade a um dirigente estrangeiro, afirmou Kenji Fukuda, um advogado que representa os cinco queixosos.Os cinco acusam Pyongyang de ter "" sobre um programa de reinstalação na Coreia do Norte e de os ter "".Os lesados exigem 100 milhões de ienes (769 mil euros) cada um como compensação por violações dos direitos humanos.





Pyongyang prometeu cuidados de saúde gratuitos, educação, empregos e outros benefícios, mas nada foi concretizado. A maioria das pessoas foi encaminhada para trabalhos manuais em minas, florestas ou quintas.





Cerca de 93 mil residentes de etnia coreana no Japão e familiares regressaram à Coreia do Norte há décadas, após promessas de uma vida melhor, já que muitos foram discriminados no país nipónico.