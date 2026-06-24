Fujimori garante vantagem suficiente para se tornar a próxima presidente do Peru

Com 99,79% dos votos contados da segunda volta das eleições presidenciais, Fujimori soma 50,11% dos votos válidos contra 49,88% de Sánchez, uma diferença estreita que já não poderá ser revertida, dado que restam cerca de 38.200 votos por contabilizar para ambos os candidatos.

Até à noite de terça-feira faltavam escrutinar 191 boletins eleitorais, o equivalente a 0,2% do total das 92.766 mesas instaladas na votação de 07 de junho, cada uma com cerca de 200 votos em média.

Sánchez, líder do partido Juntos pelo Peru, argumenta que a votação no exterior foi gravemente afetada pela decisão de o Ministério dos Negócios Estrangeiros dispensar os consulados de enviar digitalmente os resultados, remetendo fisicamente as atas para Lima.

O candidato, que concorreu em nome do ex-presidente Pedro Castillo (2021-2022), atualmente preso, denunciou ainda que o transporte das atas se fez sem garantias contra manipulação.

"Esta irregularidade grave configura um fraude em curso", afirmou, acrescentando que não reconhecerá o governo de Fujimori e apelando à mobilização popular "para defender a democracia e evitar mais cinco anos de captura das instituições".

Em resposta, o candidato a vice-presidente de Fujimori, Luis Galarreta, acusou Sánchez de ser "antidemocrático" e pediu celeridade às autoridades eleitorais para divulgar o resultado definitivo, considerando que a demora abre espaço a posições de contestação.

Nem Sánchez nem o seu partido se tinham oposto previamente ao envio físico das atas do exterior para Lima, e as missões internacionais de observação eleitoral não identificaram indícios de fraude.

A organização civil Transparência rejeitou igualmente as acusações sem provas e reiterou que, na observação realizada em mais de dez cidades no estrangeiro, "não encontrou situação alguma que comprometesse a integridade da jornada eleitoral".

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