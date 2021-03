Fumo dos incêndios da Califórnia é mais prejudicial à saúde do que outros tipos de poluição

A investigação avaliou o impacto das partículas finas (PM2.5) presentes no fumo dos incêndios florestais da Califórnia na saúde da população, em comparação com outras fontes de poluição.As conclusões da pesquisa indicam queOs investigadores responsáveis pelo estudo analisaram os internamentos hospitalares durante um período de 13 anos, entre 1999 e 2014, e concluíram que os picos da poluição do ar durante a pior temporada de incêndios no sul da Califórnia – alimentados maioritariamente pelos ventos fortes de Santa Clara – estão correlacionados ao“Concluímos que as partículas finas dos incêndios são dez vezes mais prejudiciais à saúde do que partículas de outras fontes de poluição ”, lê-se no estudo.Tal como explica o estudo,. Numa altura em que os incêndios são cada vez mais frequentes e mais impactantes, muito em parte devido às alterações climáticas, os especialistas alertam para consequências cada vez mais graves na saúde da população, mais concretamente nos habitantes do ocidente dos EUA.”, disse ao jornal The Guardian Rosana Aguilera, uma das autoras do estudo. “E é importante que comecemos a contar com os efeitos secundários disso”, acrescentou.Embora a poluição por partículas nos Estados Unidos tenha, de uma forma geral, diminuído nos últimos anos devido a regulamentações ambientais mais rígidas, a poluição no noroeste do país aumentou devido aos incêndios florestais.E segundo este estudo, “a gravidade e o risco de incêndio florestal nesta região provavelmente irão intensificar-se no futuro ainda mais aquecido”.

Impacto desproporcional

Tal como observa a investigação,– uma fatia da população que está já mais exposta a outras fontes de poluição, nomeadamente rodoviária, de fábricas e refinarias.Tal como descreven, nos municípios de Riverside e Imperial, no sul da Califórnia, os trabalhadores agrícolas respiram regularmente um ar poluído por pesticidas. “”, disse ao jornal Luz Gallegos, diretora executiva do grupo de defesa TODEC. “Os seus filhos têm asma, os seus pais têm asma. Esta tem sido uma crise constante”, acrescenta.Mary Prunicki, investigadora da Universidade de Stanford que estuda o impacto da poluição atmosférica na saúde, sublinha que um estudo recente demonstrou que o fumo provocado por um incêndio pode ser um fator agravante não só para doenças respiratórias, mas também para problemas cardíacos, podendo estar na origem de ataques cardíacos e derrames.Prunicki, que não faz parte da equipa de investigadores do estudo agora publicado no Nature Communications, não tem dúvidas de que o fumo dos grandes incêndios da Califórnia não é apenas grave para a saúde do ser humano, mas “”.Na causa do problema poderá estar a natureza do material que está a ser queimado. Devido à exploração da área florestal da Califórnia, os incêndios são cada vez mais propensos a queimar casas e outros tipos de infraestruturas, expelindo uma mistura nociva de plásticos, metais, produtos químicos de limpeza doméstica e outros tipos de partículas.O estudo ressalva que são precisas pesquisas adicionais para perceber os perigos a longo prazo da exposição às partículas proveniente do fumo dos incêndios. “Mas acho que já sabemos o suficiente sobre os impactos para exigir uma ação de emergência”, alerta a investigadora de Stanford.