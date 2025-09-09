Fundação Calouste Gulbenkian ajuda Cabo Verde com 80 mil euros devido a tempestade Erin

"Do montante global, 30 mil euros serão destinados à Cruz Vermelha de Cabo Verde, para reforço da resposta de emergência às famílias mais vulneráveis, que combina assistência imediata e fortalecimento da resiliência comunitária, assegurando abrigo temporário, distribuição de alimentos, kits de higiene e outras necessidades básicas", lê-se no comunicado enviado hoje à Lusa.

No documento, a Fundação Calouste Gulbenkian afirma ainda que "disponibilizará até 50 mil euros ao Hospital Dr. Baptista de Sousa, no Mindelo, parceiro da Fundação no projeto Onco-CV, para reposição urgente de consumíveis hospitalares, nomeadamente reagentes, e para responder ao eventual aumento da procura por cuidados médicos decorrente da situação de emergência".

As cheias em meados de agosto deixaram bairros inundados, destruíram estradas, pontes e estabelecimentos comerciais, afetaram o abastecimento de energia e provocaram nove mortos, havendo ainda duas pessoas desaparecidas.

Na sequência, o Governo de Cabo Verde declarou situação de calamidade por seis meses em São Vicente, Porto Novo (Santo Antão) e nos dois concelhos de São Nicolau.

O executivo aprovou um plano de resposta com apoios de emergência às famílias e atividades económicas, incluindo linhas de crédito bonificado e verbas a fundo perdido, financiadas pelo Fundo Nacional de Emergência e pelo Fundo Soberano de Emergência, criado em 2019.

"Com esta intervenção, a Fundação Calouste Gulbenkian pretende contribuir para a resposta aos prejuízos causados pela tempestade tropical Erin em Cabo Verde e apoiar a recuperação das comunidades mais afetadas", lê-se ainda no comunicado.