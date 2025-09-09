Fundação Calouste Gulbenkian ajuda Cabo Verde com 80 mil euros devido a tempestade Erin
A Fundação Calouste Gulbenkian vai atribuir 80 mil euros para mitigar os efeitos da tempestade tropical Erin, que atingiu Cabo Verde no princípio de agosto, afetando particularmente as ilhas de São Vicente e Santo Antão.
"Do montante global, 30 mil euros serão destinados à Cruz Vermelha de Cabo Verde, para reforço da resposta de emergência às famílias mais vulneráveis, que combina assistência imediata e fortalecimento da resiliência comunitária, assegurando abrigo temporário, distribuição de alimentos, kits de higiene e outras necessidades básicas", lê-se no comunicado enviado hoje à Lusa.
No documento, a Fundação Calouste Gulbenkian afirma ainda que "disponibilizará até 50 mil euros ao Hospital Dr. Baptista de Sousa, no Mindelo, parceiro da Fundação no projeto Onco-CV, para reposição urgente de consumíveis hospitalares, nomeadamente reagentes, e para responder ao eventual aumento da procura por cuidados médicos decorrente da situação de emergência".
As cheias em meados de agosto deixaram bairros inundados, destruíram estradas, pontes e estabelecimentos comerciais, afetaram o abastecimento de energia e provocaram nove mortos, havendo ainda duas pessoas desaparecidas.
Na sequência, o Governo de Cabo Verde declarou situação de calamidade por seis meses em São Vicente, Porto Novo (Santo Antão) e nos dois concelhos de São Nicolau.
O executivo aprovou um plano de resposta com apoios de emergência às famílias e atividades económicas, incluindo linhas de crédito bonificado e verbas a fundo perdido, financiadas pelo Fundo Nacional de Emergência e pelo Fundo Soberano de Emergência, criado em 2019.
"Com esta intervenção, a Fundação Calouste Gulbenkian pretende contribuir para a resposta aos prejuízos causados pela tempestade tropical Erin em Cabo Verde e apoiar a recuperação das comunidades mais afetadas", lê-se ainda no comunicado.